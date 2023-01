Huzur bozuldu

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de yaşanan hırsızlık, darp, uyuşturucu gibi suçlardaki artış vatandaşları endişelendiriyor. Diyalog Gazetesi’ne görüş belirten vatandaşlar, polis sayısının arttırılması, KKTC’ye giriş çıkışların daha sıkı tutulması ve ekonomiyi düzeltecek, alım gücünü arttıracak çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Daha önce kendilerini güvende hissettiklerini ancak son yıllarda giderek huzurun bozulduğunu dile getiren vatandaşlar, yetkililerin kamu yararı için gerekli önlemleri almasının şart olduğunu ifade etti.

Vatandaş ne dedi…?

İrfan Sarıca

“Gazete ve televizyonlardan adli haberler ve polisiye olayları duyuyoruz. En fazla duyduğumuz alkollü araç kullanımı ve uyuşturucu olaylarıdır. Bu olaylar küçük çocuk yetiştirdiğim için beni endişelendiriyor. Ben Mağusa’da iş yerime 800 metre mesafede kalırken şehir merkezlerinde çok suç olaylar yaşandığı için evimi satıp Çayırova köyüne yerleştim. Şehir merkezlerinde var olan uyuşturucu olayları için köye yerleşme kararı aldım. Polisimiz bazı noktalarda yetkisi sınırlı olduğundan ve sayısı yetersiz olduğundan suçların önlenmesinde başarılı olamıyoruz.”

Turgut Özbay

“Ülkede yaşanan adli olayları ve polisiye olayları duyuyoruz. En çok duyduğum suçlar hırsızlık suçlarıdır. Bu durum elbette ki bize endişe veriyor. Bu noktada beklentim ekonomi ve eğitimin düzeltilmesi ve daha da iyileştirmesi gerekiyor çünkü ekonomi ve eğitim yetersizliği kişilerin suç işlemesine zemin hazırlıyor. Şu an için KKTC’de yaşamak beni endişelendirmiyor ancak ilerisi pek de aydınlık görünmüyor.”

Mehmet Erkol

“Gazete ve televizyonlardan polisiye olayları takip ediyoruz ve ülkede işlenen suçlarda bir artış olduğunu görüyoruz. En fazla uyuşturucu suçlarını çok duyuyoruz. Bu durum bizlere çok endişe veriyor. Maalesef uyuşturucu kullanımı çok küçük yaşlara kadar indi ve önüne geçilemiyor. Öğrenci olarak bu ülkeye gelenler ucuz iş gücü olarak veya kötü alışkanlıkları toplumumuza yayıyor. Günübirlik kararlarla bu işin önüne geçilemez. Bu ülkeye giren çıkanların sıkı denetimlerden geçmesi ve ülkeye geldikten sonra ne yaptıkları da araştırılmalıdır. Koltuk uğruna ülkede yaşanan suçların üzerine gidilmiyor ve her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz.”

Adnan Gözügüzelli

“Polisiye olayları takip ediyorum ve en fazla duyduğum suçlar uyuşturucu suçlarıdır. Polisimiz suçları önleyebilmek adına gayret gösteriyor ancak ne kadar gayret gösterilirse gösterilsin nüfusun önemli bir kısmı üçüncü ülke vatandaşlarından oluşuyor. Bu suçlar gelecek nesillerimiz açısından bizleri endişelendiriyorlar. Ülkedeki işsizlik durumu gençleri farklı yollara itiyor. KKTC’de yaşama noktasında çekincelerim vardır.”

Nevcihan Acar

“Polisiye olayları gazete ve televizyonlarda takip ediyorum. En fazla duyduğum suçlar hırsızlık ve kadına saldırıları duyuyorum. Bu olaylar beni endişelendiriyor. Daha önce akşamüzeri yürüyüşe çıkıyordum ancak şu an çıkmıyorum çünkü korkuyorum. Beklentim ülkeye giriş çıkışların daha sıkı tutulması ve daha çok polisle daha etkin denetimler yapılmasıdır.”

Ömer Gür

“Gazete ve televizyonlarda polisiye olayları takip ediyorum. En fazla uyuşturucu ve yabancı uyrukluların kendi aralarındaki tartışmaları duyuyorum. Bu olaylar beni endişelendiriyor. 1974 sonrasında can güvenliği kaygılarımız gitmişti ancak şimdilerde yine ülkede can güvenliği endişesi yaşıyoruz. KKTC’de kendimi kısmen güvende hissediyorum. Bu noktada beklentimiz ülkeye giriş çıkışları daha sıkı denetlemesidir.”

Nazan Çelikağ

“Polisiye olayları televizyonlardan takip ediyorum. En fazla duyduğum suçlar hırsızlık ve uyuşturucu suçlarıdır. Ülke sınırları delik deşik oldu ve herkes elini kolunu sallayarak ülkeye girebiliyor. Denetim yok ve polisimiz de suçların önlenmesinde yetersiz kalıyor. Eskiden daha çok kendimizi güvende hissettiğimiz ülkemizde son yıllarda hiç de güvende olduğumuzu düşünmüyorum. Yetkililerden daha sıkı denetim, daha çok polisin alınması ve ülkeye giriş çıkışların daha sıkı kontrol edilmesini istiyoruz.”