15 günde yargı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yapan 10’u çocuk 40 mülteci ve insan kaçakçılarının KKTC’deki bağlantıları olduğu iddia edilen Mustafa Kenan Sivri ve eşi Perihan Ulas dün mahkemeye getirildi. Duruşmaya önce mülteciler ardından insan kaçakçıları olduğu iddia edilen karı-koca zanlı çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, mültecilerin yargılanıncaya kadar teminata bağlanmasını, insan kaçakçılığı zanlılarının ise 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen süreyi onaylarken, mültecilerin 15 günde yargılanmasına ve davaları görülünceye kadar öğrenci yurdunda polis gözetiminde kalmalarına emir verdi.

Öğrenci yurdunda kalacaklar

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların 19 Ocak saat 04.00 sıralarında Çatalköy’de Acapulco ve Elexus Otelleri arasında kalan, onaylı bir liman olmayan Vouge tesisleri sahilinden KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıklarının belirlendiğini belirtti.

Polis ekiplerinin Çatalköy Esentepe arasında bulunan Şençağ Market önünde yaptıkları operasyonda, düzensiz göçmenlerin Lefkoşa’da sakin Mustafa Sivri’nin kullanımındaki RN 124 plakalı Van aracın bagajında tespit edildiğini söyleyen polis, mahkemeye çıkarıldıklarını ve 3 gündür öğrenci yurdunda tutuklu bulunduklarını söyledi. Mülteciler hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, davaları görülünceye kadar teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, 10’u kadın, 5’i çocuk 40 mültecinin 15 günde yargılanmasına ve davaları görülünceye kadar öğrenci yurdunda tutuklu beklemelerine emir verdi.

Bağlantıları araştırılıyor

Mahkemeye daha sonra, insan kaçakçılığı suçlamasıyla Mustafa Kenan Sivri ve Perihan Ulas çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, daha önceden alınan bir ihbar üzerine Mustafa Kenan Sivri’nin bir sür önce takibe alındığını belirterek, RN 124 plakalı aracı, eşinin de SJ 056 plakalı aracıyla önlü arkalı Çatalköy Esentepe bölgesinde gezindiğinin öğrenildiğini, sabah 04.40 raddelerinde Şençağ market önünde operasyon düzenlendiğini belirtti

Operasyonda, Sivri’ye aracında kanunsuz bir şey olup olmadığının sorulduğunu, zanlının bu soruya “bilmem” diyerek cevap verdiğini dile getiren polis, aracın arka kısmında düzensiz göçmenlerin tespit edildiğini ifade etti. Polis, tespit üzerine zanlının göçmenleri yol kenarında bularak karakola götürmek üzere aracına aldığı şeklinde açıklamada bulunduğunu söyledi.

Zanlının aracını takip eden SJ056 plakalı aracı durdurduklarında, araçta bulunan zanlı Sivri’nin eşi Ulas’ın, “öndeki aracı tanımıyorum” diyerek, geçmek istediğini belirten polis, her ikisinin de suçüstü yakalandığını belirtti.

Zanlıların telefonlarının, kamera kayıtlarının inceleneceğini ve alınması gereken birçok ifade bulunduğunu belirten polis, olayla bağlantılı başka kişilerin de bulunabileceğini söyledi. Polis memuru, zanlıların serbest kalması halinde bunlara etki edebileceğini belirterek, 4’er gün tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme talebi kabul etti.