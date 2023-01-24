8 yaralı var

EOKA terör örgütünün lideri Yeorgios Digenis Grivas’ı anma töreninde meydana gelen olaylarda 6’sı polis 8 kişinin yaralandığı ve dün 5 kişinin mahkeme emriyle tutuklandığı bildirildi.

Limasol’da faşist APOEL takımı taraftarlarıyla APOLLONA taraftarlarının karıştığı olaylardan sonra Rum polisinin suçlu avına çıktığı yazan Rum basını, genç gruplar arasında yaşanan tartışmanın, birbirlerine taş atma olayına dönüştüğünü, kavganın daha sonra yan sokaklara sıçradığını, araçlara, mağazaların vitrinlerine, çöp bidonlarına zarar verildiğini yazdı.

EOKA Mücadelecileri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Grivas’ın sığınağının ve mezarının olduğu yerde düzenlenen törende kargaşa yaratma niyetinde olan kişiler hakkında önlem alınmadığı iddia edildi.

Alithia gazetesi, Grivas’ın anılması töreninde, RMMO eski Komutanı İlias Leontaris’in konuşma yaptığı sırada bir grup APOEL taraftarının sığınağının olduğu alana girerek Apollana taraftarlarıyla tartışmaya başladığını yazdı.

Alanda bulunan polisin, grupları ayırmaya çalıştığını ancak kavganın daha sonra taş atmaya dönüştüğünü, daha sonra sopaların da kullanıldığını yazan gazete, çıkan kargaşanın, törene katılan kişilerde rahatsızlık yarattığını belirtti.

Habere göre APOEL taraftarları da Facebook hesapları üzerinden “utanç da utandı” başlıklı bir açıklama yaptı.

ΑPOEL açıklamasında “mezarlık içinde atılan patlangaçtan dolayı liderlerinin kemiklerinin sızladığını, her yıl 100-150 kişilik bir heyetle, silahsız ve başları dik, ebedi liderinin halefleri olarak oraya gittiklerinden” bahsetti.

Kriz masası devrede

Öte yandan Fileleftheros gazetesi haberi “Zorbaları Video Aracılığıyla Arıyorlar” başlığıyla verirken günler öncesinde gerek polise gelen bilgilerin gerekse "EOKA Mücadelecileri Derneği’nin” olası olay çıkacağına dair söylemlerde bulunarak tedbir alınması istemesinin, en kötü şekliyle teyit edilmiş olduğuna dikkati çekti.

Gazete haberinde olaylar neticesinde 6 polisin ve 2 vatandaşın yaralandığını yazdı.

Habere göre Limasol Polis Basın Sözcüsü Leftheris Kiriaku konu hakkında yaptığı açıklamada, kriz masasının devrede olduğunu, etkinlik çerçevesindeki polis sayısında, geçmiş yıllara oranla üç katı polisin kullanıldığını, 80’i aşkın polisin yer aldığını ifade etti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Limasollu taraftarlar arasında olay yaşanacağına dair birkaç gün önce polise bilgi geldiğini ancak taşkınlıkların, organize ve silahlı bir şekilde Lefkoşa’nın güneyinden (APOEL Lefkoşa takımıdır) geldiğine dikkati çekti.

Haravgi gazetesine göre AKEL tarafından yapılan açıklamada hükümetin, DİSİ ve ELAM’ın bir kez daha “Kıbrıs’ın felaketini” anarak demokratik duygulara zarar verdiği belirtildi.

AKEL adına açıklama yapan Aristos Aristotelus, “darbe ve işgalden nerdeyse yarım asır sonra Grivas ve EOKA B’nin şakşakçılarının pişmanlık duymayan kişiler olmayı sürdürdüğünü” ifade etti.