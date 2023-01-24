Milyonlarca liralık zarar

Yakıtsız kalan ve jeneratörlerini tam kapasiteyle çalıştıramayan Kıb-Tek’in, Güney Kıbrıs’tan günde 40 megawat dolayında elektrik satın aldığı açıklandı. Rum elektrik kurumu tarafından yapılan açıklamada, kuzeye verilen elektriğin kilovat saati için 0.40 dolar (Yaklaşık 8 TL) tahsil edildiği belirtildi. Kıb-Tek ise abonelerine elektriğin kilovatını ortalama 3.32 TL’den satıyor.

Güneyden satın alınan elektrik nedeniyle kurumun her gün milyonlarca lira zarar uğradığı belirtilirken, Türkiye’den beklenen jeneratör yakıtının ne zaman geleceği netleşmedi. Elektrik Kurumu, yaşanan sıkıntı nedeniyle bugün Girne ve civarı bölgelerde sabah 09.00 ile 13.00 arasında 4 saat süreyle kesintiye gidileceğini açıkladı.

Beklenen gemi gelmedi

Kuzey Kıbrıs’ta Teknecik Santrali’nin yakıt depolarının boşalmasıyla elektrik üretimi tehlikeye girdi. Depolarda yakıt tükenme noktasına gelirken, yeni sevkiyat dün gelmesi beklenen geminin ülkeye ulaşmaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Böylece, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikasının (El-Sen) geçtiğimiz cuma günü “Teknecik Elektrik Santrali’nde yaklaşık 3 günlük yakıt kaldı” şeklindeki açıklamasını doğrulayıp, geminin pazartesi günü geleceğini söyleyen Kıb-Tek) Genel Müdür Vekili Dalman Aydın’ın verdiği tarih boşa çıktı.

Milyonlarca lira zarar

Kıb-Tek eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu ise depoların tamamen boşaldığını belirterek, beklenen bir yakıt sevkiyatı olmadığını da söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu şunları belirtti:

“Teknecik Limanında her hangi bir yakıt gemisi olmadığı gibi, henüz programlanmış, beklenen bir yakıt sevkiyatı da görünmüyor!

Teknecik Elektrik Santrali depolarında ise yakıt kalmamış durumda, yine tanklardan dip çamuru çekiliyor. Dip Çamurunun makinalara zarar verme olasılığı ise çok yüksek!

Yakıt olmaması sebebiyle 40 cent/kWs fiyat ile 40MW kapasite Güneyden satın alınıyor.

Teknecik Dizel Jeneratörlerin, 14 Cent/kWs üretim maliyetine rağmen yakıtın bitmesi sebebiyle Güneyden 40 Cent/kWs fiyattan elektrik satın alınması sebebiyle oluşan zarar 14 milyon TL'yi aşmış durumda. Bu durumun en az 2 gün daha sürmesi bekleniyor!”

Gemi dün gelecekti

El-Sen geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada TPİC’in yakıt sevkiyatını aksattığını, şu anda Teknecik Elektrik Santrali’nde yaklaşık 3 günlük yakıt kaldığını, bundan dolayı Güney Kıbrıs’tan bir kez daha yüksek fiyattan yakıt alındığını belirmişti. El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yazılı açıklama yaparak Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıtın azalması sonucu dipten çekilen kirli yakıtın iki buhar tribününü devre dışı bıraktığını ve 19 Ocak Perşembe gecesi ülke genelinde büyük çaplı elektrik kesintileri yaşandığını kaydetmişti.

Yakıtın gemiye Pazartesi günü yüklenmesi durumunda Teknecik’e ulaşmasının, Çarşamba günü öğlen saatlerini bulacağını ifade eden Tuğcu, TPİC’in bu işi yapmak için doğru bir firma olmadığını ileri sürmüştü.

Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, Tuğcu'nun açıklamasını doğrulamıştı.

Aydın, “ Mevcut yakıt 3 gün daha idare edecek. Gemi en geç Pazartesi günü gelecek” açıklamasında bulunmuştu.