Hasar miktarı 7 milyon

Kuzey Kıbrıs’ta 16-22 Ocak tarihlerini kapsayan son 7 günde 71 trafik kazası meydana gelirken, bir kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Haftalık polis trafik raporuna göre, söz konusu kazaların sebepleri arasında süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı. Kazalar sonucu 7 milyon 259 bin 300 TL’lik maddi hasar oluşurken, Lefkoşa’da 31, Girne’de 17, Gazimağusa’da 13, Güzelyurt’ta 6, İskele’de 4 kaza meydana geldi. Öte yandan ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde ise, 11 bin 339 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 1400 araç sürücüsü rapor edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (250), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (229), sürat (202), trafik levha ve işaretlerine uymamak (179), emniyet kemersiz araç kullanmak (81), muayenesiz araç kullanmak (78), alkollüyken araç kullanmak (44), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (44), dikkatsiz sürüş (32), "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (12), tehlikeli sürüş (9), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (6), trafik ışıklarına uymamak (4), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1), ve diğer suçlar 222.