Uzlaşı yerine şiddet

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde mandıra yüzünden kavgalı olduğu kadının erkek arkadaşını ciddi şekilde darp eden Hasan Vurucu tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının Cengiz Korkmazhan isimli şahsın başına birkaç kez yumruk attığı, ardından belinden tutarak havaya kaldırdıktan sonra yere savurduğu belirtildi. Sert bir şekilde yere çakılan Korkmazhan'ın kafatasının çatladığı ve sol ayak bileğinin kırıldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 22 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30 sıralarında Haspolat Ağıllar bölgesinde yaşandığını, zanlının aralarında mandıra yeri ile ilgili husumet bulunan Filiz Erbekir'in erkek arkadaşı olan Cengiz Korkmazhan ile tartıştıklarını söyledi.

Polis, sözlü tartışmanın akabinde zanlının Filiz Erbekir'in kullanımında bulunan telle çevrili mandıranın içerisine izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra Cengiz Korkmazhan'ın baş kısmına birkaç kez yumruk vurduğunu, sonra belinden tutup havaya kaldırıp yere attığını açıkladı. Polis, Cengiz Korkmazhan'ın kafatasının çatladığını sol ayak bileğinin kırıldığını belirtti.

Polis, aynı tarihte Hasan Vurucu’nun suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Cengiz Korkmazhan’ın 112 Acil Servis Ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildiğini belirtti. Polis, Cengiz Korkmazhan’ın müşahede altına alındığını ve kafatasında oluşan çatlak ile ilgili henüz doktor raporu temin edilemediğini söyledi.

Polis, işlenen suçun ciddi bir suç olduğunu ve oluşan çatlak neticesinde suçun nevinin değişebileceğini belirterek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.