İadesi isteniyor

Kuzeyde casusluk suçlamasıyla tutuklanan Andreas Soutzi için Birleşmiş Milletlerin (BM) devreye girdiği öğrenildi. BM yetkililerinin hem KKTC hem de Rum Dışişleri bakanlıklarıyla temasa geçtiği belirtildi. UNFİCYP Basın Sözcüsü Aleem Siddique, BM'nin hem Rum Dışişleri Bakanlığı hem de Kıbrıs Türk makamlarıyla iletişim halinde olduğunu söyledi.

Rum haber kaynaklarında yer alan iddialarda ise kuzeyde Rum hatlarında yaşanan sıkıntılardan dolayı Andreas Soutzi’nin arkadaşlarıyla rahat iletişim kurabilmek için telsiz bulundurduğu öne sürüldü. Ancak tasarrufunda ele geçirilen ve kuzeydeki askeri bölgelerin işaretli olduğu haritalarla ilgili bir açıklama yapıldı.

Öte yandan TRT haber Andreas Soutzi’nin tasarrufunda ele geçirilen telsiz, harita ve diğer emarelerin fotoğraflarını yayınladı. Kıbrıs’ta barış ve birleşme aktivistlerinden biri olan Andreas Soutzi’nin sorgusu sürerken, Çarşamba günü yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Ne olmuştu

İskele’ye bağlı Mehmetçik’te bir otelde konaklayan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi odasında bir adet telsiz bulunmuştu.

Otel yöneticilerinin telsizi polise teslim etmesiyle başlayan araştırma sonucu Soutzi'nin Rum kesimine geçtiği belirlenmişti. 30 Ağustos 2022 tarihinde yeniden Kuzey Kıbrıs’a geçen Soutzi gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin aracında yapılan incelemede bir telsiz, çok sayıda fotoğraf, harici bellek, ses kayıt cihazı ile KKTC'ye ait 9 harita bulunmuştu. Haritaların birinde Ada'nın kuzeyindeki iki Türk askeri bölgesinin üzerinin işaretlendiği tespit edilmişti.

Zanlı mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki iddialar aktarılmıştı. Polis memuru Murat Ergün, 26 Ağustos 2022 tarihinde, Mehmetçik’te bir otelde kalan zanlının, otelden ayrılmasının ardından odada yapılan temizlik esnasında, görevli tarafından bir adet telsiz bulunduğunu ve durumun polise aktarıldığını açıklamıştı.

Zanlının, Güney Kıbrıs’a geçtiğinin belirlendiğini ve 30 Ağustos 2022 tarihinde KKTC’ye dönüş yaptığı esnada gözaltına alındığını belirten polis, araç içerisinde yapılan arama sonucu, 1 adet telsiz, çok sayıda fotoğraf, USB bellek, ses kayıt cihazı ve 9 adet KKTC haritası bulunduğunu söylemişti.