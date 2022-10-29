İkisi 100 bin nakit ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, 22 yaşındaki Erdem Ovalı’nın ölümüyle sonuçlanan iş kazasında ihmali olduğu iddia edilen ustabaşı Dursun Yazıcı ile vinç operatörü Ramazan Çelik hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılar kişi başı 50 bin nakit teminat yatırarak yargılanıncaya kadar serbest kaldı.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Mustafa Çebi, 20 Ekim 2022 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, İskele’de, yapım aşamasındaki “Panorama” isimli binada ustabaşı Dursun Yazıcı’nın telsiz ile emir vermesi sonucu, vinç operatörü Ramazan Çelik’in, platformu çektiğini söyledi. Polis, platform üzerinde bulunan Ovalı’nın, savrularak bina duvarına başını sert şekilde çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların, 50’şer bin TL nakdi kefalet ödemeleri ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 150’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.