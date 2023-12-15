İbret verici

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da2 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda Çağlar Yüksel’e sopa ile saldırıp başının yarılmasına neden oldukları gerekçesiyle yargılanan Okan Bolatçıoğlu ile Mehmet Tunç Altuoğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Bolatçıoğlu 18 ay, Altuoğlu ise 3 yıl hapse edildi.

Kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, sanıkların 2 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Demirhan'da Ecevit Caddesi’nde ikamet eden Çağlar Yüksel’in, ikametgâhımın avlusu içerisine girdiklerini, beyzbol sopası ile başına vurduklarını ve 4 santimlik kesi oluşmasına neden olduklarını belirtti.

Başkan, sanıkların yargılandığı ağır yaralama suçunun vahim ve uzun süreli hapis cezası öngören en ciddi suçlardan biri olduğunu söyledi.

Başkan, herkesin huzur ve güven içerisinde yaşama hakkı olduğunu, bu hakkın anayasayla güvence altına alındığını belirtti.

Başkan, sanıkların diğer 2 kişiyle birlikte 61 santim uzunluğundaki tahta sopa ile Çağlar’ın en hassas bölgesine olan başına vurmalarını, çete gibi hareket etmelerini, sanıkların müştekinin evine gizlenip, bu suçları işlemesini aleyhlerinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Davalarını geç de olsa kabul ettiler

Mahkeme Başkanı, Çağlar’da kalıcı hasar kalmamasını, sanıkların davalarını geç de olsa kabul etmelerini ise hafifletici erken olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan, sanıklardan Mehmet Tunç Altuoğlu’nun daha önceden darp ve vahim zarar suçları işlediğini de belirterek, bunun şiddete meyilli olduğunu gösterdiğini açıkladı. Başkan, sanıklar hakkında ceza takdir ederken, sabıkalarını ve suça katılım oranlarını dikkate aldıklarını söyledi.

Bolatçıoğlu, suça daha az iştirak etti

Başkan Bolatçıoğlu’nun sanık Altuoğlu’na nazaran suç daha az iştirak ettiğini belirtti. Başkan tüm olgular ışığında sanık Bolatçıoğlu’nu 18 ay, Altuoğlu’nu ise 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Başkan, bu davanın kararının 6 Ekim 2023 tarihinde okunmasının planlandığını ancak yaşanan bir aksaklıktan dolayı ertelendiğini belirterek, sanıklara takdir edilen ceza süresinin 6 Ekim tarihinde başlamış kabul edileceğini açıkladı.