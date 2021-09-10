114 hasta iyileşti

Coronavirüs güncel verilerine göre; Kuzey Kıbrıs’ta dün 161 yeni vaka tespit edilirken, Güney Kıbrıs’ta 3 kişi yaşamını yitirdi, 174 vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan test sayısının 12 bin 672 olduğunu, 127'si yerel 161 pozitif vakaya rastlandığını, 114 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında 4 kişinin yurt dışından hava yoluyla ülkeye geldiği, 30 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 127 kişinin ise yerel vaka olduğu yer aldı.

Vakalardan 46 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 30 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 5 kişinin ise Güzelyurt bölgesinden olduğu bildirildi.

Covid-19 genel durumu şöyle;

Yapılan toplam test sayısı 2.549.379. Toplam vaka sayısı 17699. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 15 862. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1768. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 69. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1577. Tetkikleri devam eden vaka sayısı 109. Toplam kaybedilen hasta sayısı 69. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 2680. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 622.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 428. Takip edilen toplam bileklik sayısı 4303. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 46.570.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Covid-19'dan 3 kişi hayatını kaybederken, 56 bin 956 testle 174 vaka belirlendi.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, toplam can kaybı 526, toplam vaka sayısı 117 bin 553'e yükseldi.