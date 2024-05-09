İhbar doğru çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Larnaka yolu olarakta bilinen 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, van bir aracı durdurarak arama yaptı, 40 gram ağırlığında, uyuşturucu içeren 44 adet kağıt ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Raif Takımcılar ile Ahmet Takımcılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 7 Mayıs’ta, saat 15.00 sıralarında, Zanlı 1 Raif Takımcılar’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve kullanımındaki van araçla 15 Ağustos Bulvarı üzerinde seyir halinde olduğun dair bilgi aldıklarını ve saat 15.15’te konu aracın bulvar üzerinde tespit edilerek durdurulduğunu söyledi.

Zanlı 1 Raif Takımcılar’ın şoför, zanlı 2 Ahmet Takımcılar’ın ise yolcu koltuğunda tespit edildiğini belirten polis, araçta yapılan aramada, arka kısımda, yeşil naylon içerisinde, 40 gram ağırlığında, toplam 44 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

