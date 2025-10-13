İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, önceki gün Ceasar Resort isimli sitede 2 ayrı adrese düzenlediği operasyon sonucu 48 gram hintkeneviri ele geçirdi. Ope-rasyon kapsamında; J.C.A.(E-28) ile C.C.N.(E-26) gözaltına alındı. Zanlılar dün nöbetçi mah-kemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Barış Kaya; 11 Ekim’de, saat 16.00 sıra-larında, Zanlı J.C.A.’nın, Ceasar Resort sitesindeki ikametgahına düzenlenen operasyonda, yatak odasında, komimdin çekmecesi içerisinde, siyah poşet içerisinde paketlenmiş halde 26 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı. Polis, banyo odasında da 2 gram hint-keneviri bulunduğunu aktardı.

Şüpheli hareketleri yakalattı

Zanlı C.C.N.’nin de aynı sitede, saat 17.30 sıralarında şüpheli hareketler sergilemesi nedeniyle alıkonulduğunu ve üzerinde yapılan aramada 8 gram hintkeneviri bulunduğunu anlatan polis, evinde yapılan arama sonucunda da ayakkabı kutusu içerisinde, paketlenmiş halde 11 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

