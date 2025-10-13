İşbirliği artacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Azerbaycan Milli Meclisi Dostluk Grupları Çalışma Toplantısı 13 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa’da ger-çekleştirildi. Toplantıya dostluk grupları başkan ve üyeleri ile diğer yetkililer katıldı. Toplantıda, Türkiye-Azerbaycan ve KKTC-Türkiye ile KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu üyeleri, iş birliği, dayanışma ve Türk Dünyası’nın güçlendirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, dostluk gruplarının diplomatik temaslarla sınırlı kalmaması gerektiğini, eğitim, kültür, spor ve ticaret alanlarında somut iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Ortak tarih, kültür, dil ve kader birliği

Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ziya Öztürkler, toplantının yeni Meclis binasında yapılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, “Üç Devlet, Bir Millet” anlayışı-nın ortak tarih, kültür, dil ve kader birliğinin güçlü bir ifadesi olduğunu vurguladı. Öztürkler, KKTC’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlen-diğini ifade etti. Fazilet Özdenefe, dostluk gruplarının Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Özdenefe, müzakere yoluyla uygulanabilir bir çözümün Kıbrıs ve böl-ge için barış, istikrar ve refah sağlayacağını kaydetti.

KKTC’nin uluslararası statüsü

Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tescilinin çözümün anahtarı olduğunu belirtti. Azerbaycan-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda yer almasının önemine dikkat çekti.

KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, üç devletin tek milletin ayrılmaz parça-ları olduğunu vurguladı. Canaltay, eğitim, kültür, turizm ve enerji alanlarındaki iş birliklerinin güçlendi-ğini ve KKTC’nin Türk Dünyası’nın Doğu Akdeniz’deki kapısı olduğunu söyledi.