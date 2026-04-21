İki ayda yargı

Lefkoşa’da okuldan aldığı 14 yaşındaki kızı Hamitköy Barajı civarına götürerek, aracında istismar eden M.Ö. (E-24) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin polise yaptığı başvuru üzerine geçtiğimiz hafta “16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz ve cinsel istismar” suçlarından tutuklanan zanlı 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildi. Duruşmada zanlının işlediği suçun infiale neden olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Hamitköy Barajı’na götürdüğü 14 yaşındaki kızla araç içerisinde cinsel ilişkiye girerek, cinsel tecavüz suçu işlediğini söyledi. Polis, çocuğun 1 Nisan 2026’da durumu rehber öğretmenine anlattığını, rehber öğretmenin de Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bildirdiğini kaydetti. Polis, aynı gün Sosyal Hizmetlerin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını; çocuğun doktor kontrolünden geçirildiğini, kızlık zarında yırtılma olduğuna dair rapor temin edildiğini açıkladı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 16 Nisan’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra DNA testi için örnek alındığını kaydeden polis, itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, olayın toplumda infial yarattığını, suçun ağır ceza mahkemesi kapsamında giren ve uzun süre hapis öngören bir suç olduğunu belirtti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ancak yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

