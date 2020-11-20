İki haftada sonuç yok

Serdar ŞENGÜL

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in iki haftaya yakın bir süre yürüttüğü hükümeti kurma çalışmaları başarıya ulaşamadı. tv2020’ye konuşan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, UBP ile yapılan görüşmelerde CTP’nin de içinde olacağı geniş tabanlı bir erken seçim hükümeti önerdiklerini ancak bunda başarı sağlanamadığını söyledi.

Senin, bu durumda Ersan Saner’in görevi iade etmesi ve yeni bir görevlendirme yapılması halinde parti meclisinin yeni teklifleri görüşebileceğini söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ise canlı yayında Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı.

Arıklı; UBP-DP-YDP hükümetinin kurulamaması konusunda DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın çelişkili tavırlarından yakındı ve bu tavırlar yüzünden sonuca ulaşılamadığını belirtti.

UBP dosyasını kapattık

Senin, tv2020’de canlı yayın programına telefonla katılarak Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Senin “Erken seçim halinde barajın yükseltilmesine nasıl bakıyorsunuz?” şeklindeki bir soru üzerine bunu değerlendirebileceklerini ifade etti. “Şimdiki yüzde 5’lik barajı aşabilir misiniz?” sorusuna ise, bir önceki seçimde aldıkları oy oranını koruduklarını iddia ederek “hiçbir sorunumuz yoktur” yanıtını verdi.

UBP ile temel prensiplerde anlaşamadıklarını anımsatan Senin, “Biz bu bağlamda görüşmeleri sonlandırmıştık. Gün içinde 'UBP-HP ile anlaştı' şeklinde çıkan haberler doğru değildir. Böyle bir anlaşma yoktur” dedi. Salı gününden bu yana UBP ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını vurgulayan Senin, “Halen, son konuştuğumuz noktadayız” şeklinde konuştu.

Dedikodulara kulak asılmaması gerektiğini kaydeden Senin, "Tarafımızca açıklanmayan haberlere itibar edilmesin" diye konuştu.

UBP dosyasını kapattıklarını dile getiren Senin, Ersan Saner’in hükümeti kuramıyorsa görevi iade etmesi gerektiğini kaydetti.

Saner’in görevi iade etmesi ve Tufan Erhürman’a görevin verilmesi durumunda ise Senin, “Tabii ki CTP ile de toplantı yaparız” ifadelerini kullandı.

Olası bir erken seçimde “HP’nin barajı geçememe” gibi bir olasılığın olup olmadığına ilişkin soru üzerine Senin, “En güncel anketimizi geçtiğimiz hafta yaptık. HP’nin baraj sorunu yok. Baraj sorunu yaşayacağımız yönünde bir algı ortaya atılmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.

Arıklı, Denktaş’ı suçladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da canlı yayında Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı. Arıklı; UBP-DP-YDP hükümetinin kurulamaması konusunda DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın çelişkili tavırlarından yakındı ve bu tavırlar yüzünden sonuca ulaşılamadığını belirtti.

Erken genel seçim olması halinde barajın yüzde 10’a yükseltilmesi yönünde taleplerinin olduğunu belirten Arıklı “Bu sınırı aşabilir misiniz?” sorusuna “hiçbir sıkıntı yaşamayız” sözleriyle karşılık verdi.

Arıklı gelinen aşamada, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in görevi iade etmesi gerektiğini belirtirken, ilk günden itibaren erken seçim önerdiklerini ve bunun şart olduğunu kaydetti.

Arıklı “Biz YDP olarak koalisyon için her şeyi yaptık ama olmuyorsa olmuyor. Bizler geniş tabanlı mutabakat hükümeti dedik ancak halkın da sabrı artık kalmadı, diğer türlü de icraat hükümeti olmuyor” dedi.