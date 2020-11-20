Saner: Bugün değerlendirme yapılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, bugün Parti Meclisi, MYK ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirecekleri toplantı sonrası UBP’nin yol haritasını belirleyeceklerini dile getirdi. Partilerle yapılan görüşmelerden bir sonuç alamadıklarını vurgulayan Saner ‘görevi iade etme’ sinyali de verdi.

Saner, partilerle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını belirterek, UBP'nin yol haritasının bugün netleşeceğini açıkladı. Saner, UBP’nin tüzüğü gereği hükümeti kurma kararı ve aynı zamanda bozma kararı yetkisinin Parti Meclisi’nde ele aldığını ifade ederek, görevi iade konusunun da orada değerlendirileceğini kaydetti. Saner, bugün saat 15.00’te Parti Meclisi’nin toplanacağını söyledi.

HP ile toplantıların samimi ortamda gerçekleştiğini ancak meyvelerini toplayamadıklarını dile getiren Saner, heyetlerin karşılıklı bir araya gelememesinin dezavantajını yaşadıklarını bildirdi.

UBP PM'den hükümeti kurmak için tam yetki aldığını dile getiren Saner, "UBP Parti Meclisi'nin oy birliğiyle verdiği kararı kimsenin basın önünde tartışmasını kabul etmeyiz" sözleriyle eleştiride bulundu.

Sonuç alamadık

Hükümeti kurma görevini aldıktan sonra yaptığı çalışmalara değinen Saner şunları söyledi:

“7 Kasım’da hükümeti kurma görevini UBP adına başkan vekili olarak aldım. Komitemizle birlikte yoğun bir tempo içinde bugüne kadar geldik. Halkı anlayan bir parti olarak, halkın beklenti ve ihtiyaçlarının da bilinciyle hareket ettik. Yaşadığımız süreçte istikrarlı hükümet kurma zorunluluğu olduğunun farkındaydık. Görüşmelerimiz sırasında gerek icraat gerek seçim hükümeti kurulması yönündeki önerilerimizi dile getirdik. Her partinin kendi yandaşlarının görüşlerini dikkate aldığı hassasiyetleri mevcuttur. Siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde, diğer partilerin de hassasiyetlerini dikkate aldık.Teknokrat kabine de sunmuş olduğumuz alternatiflerden bir tanesiydi. Teknokrat hükümeti 'UBP veya X parti kabul etmedi' demeyelim. Bu görüşlere uygun formülleri üretemedik.”