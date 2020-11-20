Fırıncılar: Zam az bile

Ömer KADİROĞLU

Somun ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2,50 TL’ye yükseldi. Geçen salı günü alınan kararla somun ekmek raflarda 50 kuruş artışla yerini aldı.

Tüp gaza yapılan 22 liralık artışın ve dövizdeki dalgalanmanın ekmek zammını tetiklediği belirtilirken, Fırıncılar Birliği bu fiyat yükselişinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Bu kararın serbest piyasa koşulları içinde alındığının altını çizen Fırıncılar Birliği Sözcüsü Ömer Çıralı, “Aslında bu rakam da fırıncıyı kurtarmıyor. Fırıncı, mümkün olduğunca minimum bir düzeyde zam yaptı. Normalde, artışları dikkate aldığımızda en az 1 TL zam yapılması gerekiyordu” dedi.

Göçmenköy Şah Fırını Direktörü Cemaliye Dağlı ise zam kararının son bir aydır gündemde olduğunu ifade etti.

Ne dediler?..

Ömer Çıralı

“Ekmek fiyatları serbest piyasa koşullarıyla belirlendi, artış kaçınılmazdı. Girdi maliyetlerimiz yükseldi. Üretime devam edebilmek için bu maliyetleri karşılamamız gerekiyor. Zammın nedeni budur. Ekmeğe iki yıldır zam yapılmıyordu. Ortalama 50 ila 75 kuruş civarında bir artış yapıldı. Aslında bu rakam da fırıncıyı kurtarmıyor. Fırıncı, mümkün olduğunca minimum bir düzeyde zam yaptı. Normalde, artışları dikkate aldığımızda en az 1 TL zam yapılması gerekiyordu. Diğer ekmek türleri ve unlu mamullerde de 2 TL’ye kadar zam yapıldı. Eskiden Fırıncılar Birliği karar alırdı. Şimdi serbest rekabet koşulları çerçevesinde fırıncılar, kendi fiyat politikalarını belirliyorlar. Zammın en büyük nedeninin tüp gaza yapılan 22 TL ‘lik zam ve ham madde maliyetlerinin yüksek oluşudur.”

Cemaliye Dağlı

“Pandemi döneminden sonra sürekli olarak döviz artışına bağlı ham madde fiyatlarında bir artış durumu söz konusu oldu. Pandemi sürecinde zam yaparak halkı zora sokmak istemediğimiz için bir süre direndik ancak artışlarının ardı arkası kesilmeyince mecbur kalarak kar amacı gütmeden unlu mamullere zam yaptık. Son bir aydır zam olup olmayacağı konuşuluyordu. Bu sürede una arka arkaya zam gelince fırıncılar ile konuşularak artış yapıldı.”

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 11:49