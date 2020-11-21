Gazimağusa Belediyesi, kent genelindeki ilkokullara maske dağıtıyor

Gazimağusa Belediyesi Coronavirüs (Covid -19) ile mücadele çalışmaları kapsamında kent genelindeki ilkokullara maske dağıtıyor.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, virüsle mücadelede önemli bir tedbir olan maske üretimine devam eden Gazimağusa Belediyesi, bünyesindeki Mağusa Gelişim Akademisi’nde üretilen 6 bin adet maskeyi kent genelindeki ilkokul öğrencilerine dağıtmaya Karakol İlkokulu’ndan başladı.

Açıklamada, maskeler dün Polatpaşa İlkokulu ve Belediye kreşinde dağıtıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa merkezdeki 9 ilkokul bir anaokul ve belediye kreşine çocuklara uygun standartlarda yapılan maskelerin dağıtımına devam edileceğini kaydetti.