Gazimağusa Belediyesi, kent genelindeki ilkokullara maske dağıtıyor

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Gazimağusa Belediyesi, kent genelindeki ilkokullara maske dağıtıyor

Gazimağusa Belediyesi Coronavirüs (Covid -19) ile mücadele çalışmaları kapsamında kent genelindeki ilkokullara maske dağıtıyor. 
Yapılan yazılı açıklamaya göre, virüsle mücadelede önemli bir tedbir olan maske üretimine devam eden Gazimağusa Belediyesi, bünyesindeki Mağusa Gelişim Akademisi’nde üretilen 6 bin adet maskeyi kent genelindeki ilkokul öğrencilerine dağıtmaya Karakol İlkokulu’ndan başladı. 
Açıklamada, maskeler dün Polatpaşa İlkokulu ve Belediye kreşinde dağıtıldı.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa merkezdeki 9 ilkokul bir anaokul ve belediye kreşine çocuklara uygun standartlarda yapılan maskelerin dağıtımına devam edileceğini kaydetti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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