Garanti ilk sırada

Melis GÜNEL

Diyalog muhabiri; Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren yerel bankaların yanı sıra Türkiye bankalarının düne kadar Türk Lirası mevduatlara uyguladıkları faiz oranlarını araştırdı.

Buna göre; 100 bin TL tutarındaki mevduat hesabına en yüksek faizi yüzde 13,9 ile Garanti’nin verdiği ortaya çıktı. Oranların bugünden itibaren daha da yükselmesi bekleniyor.

İşte faiz oranları:

Garanti: %13,90 TL

Limasol: Vadeli 9,25

İktisat: 1 ile 29 gün arası: %9 (%12,75 TL ) // 30 ile 49 gün arası % 10 ( %11,75 TL)

Universal: %13,00

Döviz hesaplarına uygulanan faizler

Garanti: Dolar: %0,01 – Euro: 0 - Sterlin 0

Limasol: En düşük 1,50 – En fazla 2,25

Asbank: Dolar: %2, Euro: %2, Sterlin: %2

İktisat: Dolar: 2,25 – Euro: 1,50 – Sterlin: 2,50

Universal: Dolar: %3 – Euro: %3 – Sterlin: %3