Ferdi yakayı ele verdi

Lefkoşa'da Maça Kızı isimli mekâna müşteri olarak giden İbrahim Erkan Polat isimli öğrenci, masa üzerinde cüzdanını unuttu. Eve gittikten sonra durumu fark eden Polat, mekana gidip, cüzdanını sordu ancak bulamadı.

Bunun üzerine Polat, polise gidip şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine iş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, cüzdanı orada garson olarak çalışan Ferdi Sarıkaya’nın aldığını tespit etti.

Polis, Ferdi Sarıkaya’yı gözaltına alarak dün hırsızlık suçlaması ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada çalınan cüzdanda 250 TL nakit para, kimlik ve kredi kartları olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Ferdi Sarıkaya’nın 13 Kasım 2020 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa'da Maça Kızı isimli Cafe Bar’da İbrahim Erkan Polat'a ait masa üzerinde unutulan ve içerisinde kimlik kartı, KKTC Sürüş Ehliyeti, 3 adet kredi kartı ve 250 TL nakit para bulunan cüzdanı çaldığını söyledi. Polis, zanlının iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, iş yerinde garson olarak çalışan zanlının tutuklandığını aktardı.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süre ile tutukluluk talep etti.