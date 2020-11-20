Kefaleti bir milyon

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Boğazköy’de meydana gelen olayda istemediği kişilerle arkadaşlık yaptığı gerekçesi ile kardeşini silahla yaralayan Mert Bingöl hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olayın ardından gözaltına alınan ve soruşturma amaçlı 10 gündür polis hücresinde tutulan zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmanın tamamlandığı belirtilirken, zanlı 20 bin nakit, toplam bir milyon TL kefaletle serbest bırakıldı.

Duruşmada olayın 8 Kasım 2020 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Boğazköy’de meydana geldiği belirtildi.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Berk Bingöl’e doğru ateş etmek suretiyle sol kalça kısmından yaraladığını söyledi. Polis, olayda yaralanan Berk Bingöl’ün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade etti. Polis, olayda kullanılan silahın bulunduğunu, zanlının gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Zanlı hakkında “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, yaralama ve meskun mahalde ateş açma” suçlarından başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, 20 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar serbest kaldı.