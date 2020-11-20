Bir ay bekleyecek

Suna ERDEN

Türkiye’den KKTC’ye uzanan ve ATM yoluyla yapılan kara para aklamayla ilgili soruşturma sürüyor. Son iki ayda sadece bir ATM’den çekilen 26 milyon TL’nin izi sürülürken, polis tespit ettiği 376 hesabı mercek altına aldı.

Takibe alınan hesaplardan 11’inin KKTC’de, diğerlerinin Türkiye’de açıldığı ve işleme sokulduğu tespit edildi.

Hesapların yasa dışı sanal bet faaliyetleri için kullanıldığı, kara para aklandığı belirtilirken, Girne’de şüpheli hesapların 5 tanesinden para çekerken suçüstü yakalanan Yılmaz Almaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının tasarrufunda ele geçirilen kartlar, cep telefonları ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Zanlının yürütülen soruşturma aşamasında poliste tutuklu kalmasına gerek olmadığı kaydedilerek, teminata bağlanması talep edildi.

Olgular yeniden aktarıldı

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Esra Kasap, 2020 yılı Kasım ayı başında alınan ihbarda yasa dışı sanal bahiste kullanılan farklı kişilere ait toplam 376 farklı hesaplardan son iki ayda bir bankaya ait ATM’den 26 milyon TL çekildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Kasap, 11’i KKTC’de açılan hesaplardan bir milyon 350 bin TL çekildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru Kasap, çekilişlerin yapıldığı banka ile işbirliği yapıldığını ve tespit edilen şüpheli hesapların takibe alındığını belirtti.

Kasap, tespit edilen hesaplara ait 5 kartla çekiliş yapan zanlının Girne’de para çekerken yakalandığını söyledi.

Kasap, zanlının aracında arama yapıldığını, 8 adet banka kartı, biri kendi adına diğeri 5 ayrı şahsı adına 5 adet cep telefonu bulduklarını ifade etti.

Kasap, ayrıca zanlının aracında 56 bin 300 TL para bulunduğunu da açıkladı.

Polis, zanlıya ait cep telefonunda yapılan incelemede birçok banka kartı fotoğrafı bulduklarını ifade etti.

Kasap, cep telefonunda tespit edilen banka kartlarından bazılarının Rubybet isimli bahis sitesinin finansal işleri için kullanıldığına dair kanıt bulduklarını ifade etti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan 8 karttan 6 tanesi ile iki ayda 512 bin 575 TL çekim yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Hesaplar incelemede

Polis memuru Kasap, ATM’lerden çekilen miktarların artabileceğini, bahis sitelerinde kullanılan hesaplar tespit edildiğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan 8 banka kartı ile telefonunda tespit edilen birçok kartla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Kara para aklama ve yasa dışı sanal bet kapsamında başlatılan soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü kaydeden polis, olayla ilgili suçüstü yakalanan zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtti.

Polis, ayrıca geçen temmuz ayında çalışma izni biten ve yasal statüsü olmayan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süre ile cezaevine gönderdi.