4 tekne zarar gördü

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Sahil Güvenlik Yedidalga Grup Komutanlığı ve balıkçıların ortaklaşa kullandığı Yedidalga Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nda dün gece 00.30 civarında sivil balıkçı teknelerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangına kısa süre içerisinde müdahale edilerek, söndürüldü. Yangın sonucu limanda bağlı bulunan Yalçın Yurdaer’e ait “Alsancak” isimli tekne ile Türkay Karabetça’ya ait “Karayel” isimli tekne tamamen yandı. Mert Altıntuğ’a ait “Altıntuğ” ve Hüseyin Bozkaya’ya ait “Bozkaya” isimli tekneler ise kısmen yanarak zarar gördü.

Yangının Alsancak isimli balıkçı teknesinde elektrik kontağından çıktığı belirtildi.