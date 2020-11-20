Suçüstü yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki akşam aldığı ihbarla harekete geçen Narkotik Şube ekipleri, Mehmet Kırlar isimli zanlının üzerinde yaptığı arama sonucunda elinde 5, koltuk altında 25 toplam 30 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye şahadet veren polis, ele geçirilen uyuşturucunun 5 gramının zanlının elinde, 25 gramının ise üzerinde yapılan arama sonucu, sol kol, koltuk altı kısmına saklanmış halde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Cüneyt Arkın, 18 Kasım 2020 tarihinde, zanlı Mehmet Kırlar’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Arkın, aracı içerisinde tespit edilen zanlının elinde 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan poşet ile suçüstü tespit ettiklerini söyledi.

Zanlının üzerinde yapılan arama sonucunda, sol kol koltuk altı kısmında, poşet içerisinde saklanmış halde 25 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten Arkın, uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden ithal ettiğini itiraf ettiğini ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Arkın, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.