Hayati tehlikesi var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Anadolu Mahallesi’nde Vietnam uyruklu Man Dung Truong’u kalbinden bıçaklayan Khac Hau Nguyen, dün yeniden ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselenin soruşturmasını yürüten polis, Truong’un hayati tehlikesinin sürdüğünü ve tedavisinin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiğini açıkladı.

Kalbinden bıçakladı

Polis çavuşu Arif Tolgan, zanlının, 7 Kasım 2020 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Kurtalan Sokak’ta, aralarında çıkan kavga sonucunda, Vietnam uyruklu Man Dung Truong’u kalp kısmından bıçakladığını söyledi. Zanlının, sabahın ilk saatlerinde olay yeri yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını belirten Tolgan, 8 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 gün, 11 Kasım’da ise 8 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Tolgan, Truong’un yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü ve halen daha hayati tehlikesinin olduğunu kaydetti. Zanlının tutukluluk süresi boyunca, olayda kullanılan bıçağın bulunduğunu ve birçok tanık ifadesi alındığını belirten Tolgan, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, mahkemeden ek süre talep etti. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 8 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.