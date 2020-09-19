İki hastanın ilaç parası

Muhtar Yusuf Galeriya’daki Dövme Piercing sahibi Okay Karapaşa; 3-4-5 Eylül tarihlerinde yaptığı dövmelerin tüm gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı.
Dernekten verilen bilgiye göre, Okay Karapaşa 3 gün boyunca yaptığı dövmelerden elde ettiği 820 TL geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve yönetim kurulu üyesi Cemaliye Karadayı Numan’a takdim ederek yardımlarının devam edeceğini belirtti.
2 üye hastanın ilaç parası olan bu yardımın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Kocaismail, “Sevgili Okay’a mesleğinde başarılar, her bir kanser hastamız adına da sağlık dolu günler dilerim” dedi.