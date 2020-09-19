İki hastanın ilaç parası

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Okay Karapaşa, 3 günlük geliri olan 820 TL’yi Raziye Kocaismail’e teslim etti

İki hastanın ilaç parası
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Muhtar Yusuf Galeriya’daki Dövme Piercing sahibi Okay Karapaşa; 3-4-5 Eylül tarihlerinde yaptığı dövmelerin tüm gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı. 
Dernekten verilen bilgiye göre, Okay Karapaşa 3 gün boyunca yaptığı dövmelerden elde ettiği 820 TL geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve yönetim kurulu üyesi Cemaliye Karadayı Numan’a takdim ederek yardımlarının devam edeceğini belirtti.

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Raziye Kocaismail, Karapaşa’nın, büyük duyarlılık göstererek 3 gün boyunca, sanatını icra ederek ücret almadığını ve Covit 19 süreci nedeniyle zorluk çeken ancak hastaların artarak geldiği bir dönemde, derneğe destek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi
2 üye hastanın ilaç parası olan bu yardımın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Kocaismail, “Sevgili Okay’a mesleğinde başarılar, her bir kanser hastamız adına da sağlık dolu günler dilerim” dedi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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