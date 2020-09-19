Tablo iç açıcı değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Eylül 2020 günlük Coronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 111 bin 113 Covid-19 testi yapıldı, bin 771 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 62 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı bin 402 oldu. Son 24 saatte bin 60 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 264 bin 805'e yükseldi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün."

Sağlık Bakanı Koca, İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Muğla ve Denizli'nin salgınla mücadelede geldiği son durumu aktardı. Koca, Türkiye'deki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı. Öte yandan Bakan Fahrettin Koca, virüs vakalarındaki artışa yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca şunları söyledi:



''Türkiye Coronavirüsle mücadele konusunda en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bazı tedbirlerin hasta sayısının azaltmasını gözlemledik. İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Muğla ve Denizli salgınla mücadelemizi değerlendirdik. 6 il ile ilgili olarak, son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor. Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bunda, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur.Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.Salgın esnasında bu hastanelerin ne kadar katkı yaptığını görülüyoruz. Manisa'da şehir hastanemizi geçen sene açmıştır. İzmir, Bayraklı Şehir Hastanesi de yakında hizmete açılacak. Bu yatırım 2021'de tamamlanacak.İzmir, Muğla ve Antalya'da ciddi Coronavirüs vaka artışı yok. Gribe rağmen beklenen tehlikenin olmayacağı kanaatindeyim.”