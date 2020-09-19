Tansiyon hastaları dikkat etmeli 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, denize girilirken yaşanacak sorunlar ve alınacak önlemler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

“Yaz ayının sonuna gelmemize rağmen küresel ısınmanın getirdiği sonuçlara bağlı olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve pandeminin getirdiği stres neticesinde Eylül ayında da birçok kişi zamanını denizde geçirmek için sahillere akın etmeye devam ediyor” diyen Meriç, başta yüzme olmak üzere sportif faaliyetlerin artması beraberinde bazı sorunları da doğurabileceğini ve bunlardan birinin de yüzme esnasında ortaya çıkan kramplar olduğunu belirtti.

“Kas demetlerinin bir veya birden fazlasında görülebilen, bazen çok kısa fakat bazı zamanlarda da oldukça uzayabilen istemsiz kasılmalara kramp denir” diyen Meriç, kas kramplarında artan hava sıcaklıklarının etkisine bağlı olarak sıvı kaybıyla birlikte mineral eksikliğinin de çok önemli yer teşkil ettiğini belirtti.

Mineral eksiklikleri kas kramplarına ortam hazırlar



Meriç “Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi bazı mineral eksiklikleri kas kramplarına ortam hazırlarken asıl sorun kas kramplarının kesin nedeninin bilinememesidir” diyerek, beslenme bozukluğu, diyalize giriyor olmak, idrar söktürücü kullanımı, şeker hastalığı, dolaşım bozukluğu ve alkol kullanımı da nedenler arasında sayılabileceğine dikkat çekti. “D vitamini eksikliğinin kalsiyum ile ilişkisinden dolayı etkisi bulunmaktadır. Meriç, “Terleme veya solunum yoluyla aşırı sıvı ve elektrolit kaybına neden olacak şekilde yapılan yoğun egzersizler kramp nedenleri olabilmektedir” dedi.Kramp girmemesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunan Meriç, “Sıvı kaybına dikkat edilmeli, bol su tüketilmeli, denize girmeden önce belli aralıklarla zorlamadan germe egzersizleri yapılmalı ve dolaşım problemi ile ilgili bir durumdan şüpheleniliyor ise mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bazı krampların arkasında ise çeşitli hastalıklara dayanan sebepler olabilir. Bu nedenle tekrarlaması veya uzun sürmesi halinde doktorunuzla görüşmenizde yarar vardır” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Yüksek tansiyondan şikayeti olan kişiler için riskli

“Bunun dışında denizde bizleri bekleyen bir diğer tehlike ise denizde uzun süre geçirmenin tansiyon hastaları için risk oluşturabileceğidir. Denizde uzun süre kalınca sudaki çözünmüş tuz vücuda geçer. Bu da vücuttaki tuz oranını artırarak tuza bağlı tansiyon hastalarının tansiyonunu yükseltir ve kalp krizine neden olabilir” diyen Meriç, düzenli olarak yüzmenin sağlığa her açıdan faydası olmasına rağmen bazı kişiler için bu durumun pek geçerli olmadığını söyledi.

Tuza bağlı yüksek tansiyondan şikayeti olan kişiler için denize girmek ve uzun süre kalmak riskli olduğunu ifade eden Meriç sözlerine şöyle devam etti; Risk, suda kalma süresi uzadıkça daha da artmaktadır. Orta yaş üstü bazı kişiler tuza bağlı tansiyon hastası olduğunu bilemeyebilirler. Böyle durumlarda kişiler tansiyonlarını ölçtürdükten sonra denize girmelidir. Ayrıca, kısa süreliğine de olsa denize giren tuza bağlı tansiyon hastalarının sudan çıkar çıkmaz tatlı suyla durulanması gerekmektedir. Bu kişilerin yanında mutlaka tansiyon hapı bulundurması da sağlıkları açısından oldukça önemlidir. Söz konusu olan bu durumlarda kişilerin, deniz yerine mümkünse göl, nehir, havuz gibi yerleri tercih etmeleri daha sağlıklı olacaktır. Sıcak hava ve nemin, denizdeki tuzlu suyla birleşince tansiyon hastaları için daha da risk teşkil edeceğinden tuza bağlı tansiyon hastaları için denize girmeden önce soğuk suya sıkılmış bir veya en az yarım limonun suyunu içmelerini ve ayrıca, bu tansiyon hastalarının denize girmeden önce doktoruna danışmaları oldukça faydalı olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020, 10:40