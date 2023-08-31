Hedef 2029

Politis gazetesi “Elektrik Bağlantısı İçin İyi Haberler” başlıklı haberinde Yunan medyasının haberlerine dayanarak, Yunanistan’da kısa adı “ADMİE” olan Bağımsız Elektrik İletim Operatörünün, İsraillilerin EuroAsia Interconnector projesine girmesi için İsrail yatırım fonu ile anlaşmaya vardığını yazdı.

İsraillilerin yüzde 33’e kadar payla projeye dahil olunması yönünde anlaşma sağlandığını yazan gazete bunun; projenin hayata geçirilmesine olumlu bir katkı koyacağını belirtti.

ADMİE’nin, projeye en az yüzde 25 oranında ve daha da yüzde 33’e çıkma olasılığıyla ile projeye katılımının, İsrail yatırımcıların projeye girmeye ikna olmaları konusunda garantiyi teşkil ettiğini belirten gazete ADMİE ile İsrail fonunun projeye dahil olmasının, Avrupa Yatırım Bankası tarafından projenin finanse edilmesine ilişkin yolu muhtemelen açtığını da yazdı.

Politis gazetesi, EuroAsia Interconnector projesinin Rum Meclisi Enerji, Ticaret ve Sanayi Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Gazete toplantıda Avrupa Yatırım Bankası’nın, Eylül ayı içerisinde Güney Kıbrıs’a gelerek Maliye Bakanı Makis Keravnos ile projenin finanse edilmesi konusunu ele alacağının da dile getirildiğini belirtti.

Habere göre Maliye Bakanı Keravnos yaptığı açıklamada proje hakkındaki görüşlerini dile getirmek için Avrupa Yatırım Bankası temsilcilerinden bilgilendirme beklediğini ifade etti.

Bakan Papanastasiu umutlu

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ise toplantıda yaptığı konuşmada projenin çok önemli olduğunu belirterek projenin faydalarından söz etti.

Papanastasiu, Enerji Bakanlığının, projenin ekonomik sürdürülebilirliği ve jeostratejik değerinin incelenmesi için uluslararası bir kuruluşu görevlendirme sürecinde olduklarını söyledi.

Papanastaiu, devletin, projeye müdahil olmasının önkoşullarla ve ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından olacağını ifade etti.

EuroAsia Interconnector projesi CEO’su Nasos Ktoridis, projenin 2029 yılında yapılması hedefiyle tüm ruhsatları temin ettiğini belirtti.