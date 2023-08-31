Unutulmaz bir gece yaşandı

Merit Lefkoşa Hotel, geçtiğimiz cumartesi gecesi ‘Dünyadan uzak’ şarkısıyla ün kazanan Sakiler Grubunu ağırladı. Sakiler Grubu, dünyadan uzak şarkısının yanı sıra, yalanı bırak, canıma minnet, sürgün aşkımız gibi sevilen parçaları da seslendirdi. Usta sanatçıların ellerimde çiçekler, kaç kadeh kırıldı, duyanlara duymayanlara, ölürüm hasretinle şarkılarını da sevenleriyle paylaşan Sakiler, büyük coşku yaşattı. Sakiler, müzik ziyafetinin yanı sıra seslendirdikleri eserlerin ortaya çıkış hikayesini ve Sakiler’in nasıl kurulduğunu hoş bir sohbet edasıyla misafirlere anlattı. Alkışların susmadığı gecede Sakiler, Ankara oyun havaları söyleyerek misafirlerin coşkusunu arttırdı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023, 10:04