Müthiş tanıtım

İki yıl aradan sonra gerçekleşen Limasol Karnavalı’nın renkli gösterilere sahne olduğu ve çok sayıda yabancı haber ve magazin gazetelerinde geniş yer aldığı bildirildi.

Organizasyonun başarılı geçtiğini açıklayan Limasol Belediyesi, cömert yardımlarda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Festivale katılan yabancı ekipler de olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını belirterek, bir sonraki yıl için şimdiden heyecanlandıklarını açıkladı.

Limasol karnavalını geçmişte olduğu gibi bu yıl çok sayıda Kıbrıslı Türk de izledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023, 10:35