‘Yolsuzluk olmayacak’

Yeni Rum lideri Nikos Hristodulidis’in, Başkanlık Sarayı’nda yeni bakanlarla ilk toplantısını yaptığı ve prensiplerini aktardığı bildirildi.

Hristodulidis, bakanlardan, hükümet programına sadık kalmalarını, sadece kendi bakanlıklarına ilişkin değil tüm konularda görüş belirtebilecek şekilde hazırlanmalarını ve başta Rum meclisi olmak üzere tüm devlet kurum ve bakanlıklarıyla işbirliği yürütmelerini talep etti.

Politis gazetesi konuya ilişkin haberi “Hristodulidis’ten Bakanlara: Yolsuzluk ve Liyakatsizlik Olmayacak” başlığı altında verirken, Hristodulidis ve tüm bakanların üç ay içerisinde “Nereden Buldun” yasası çerçevesinde mal beyanında bulunmalarının gerektiğine dikkat çekti.

Devir teslim törenleri ve bakanlar kurulu toplantısında yaşananlara geniş yer verilen haberde, “Nereden Buldun Yasası" çerçevesinde Hristodulidis ve tüm bakanların üç ay içerisinde Rum Meclisi’ne mal beyanı ve diğer iş iştiraklerini bildirmekle yükümlü olduklarını aktardı.

Haberde, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve bakanların da aynı şekilde beyanda bulunmalarının gerektiği vurgulandı.