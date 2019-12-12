İki kefil buldu kurtuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çalıştığı şirkete ait siparişlerin parasını, makbuzlar üzerinde oynama yaparak sirkat ettiği ileri sürülen Onur Durur, soruşturmasının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 29 Kasım 2019 tarihinde, Adem Kaner ve Kardeşi isimli şirketin şikayeti üzerine tutuklandığını ve satmış olduğu siparişler karşılığı aldığı paranın bir miktarını, makbuzlar üzerinde oynama yaparak 200 bin TL sirkat ettiğini belirlediklerini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Yücetürk, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin lehinde, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile davası görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.