İki kişi serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 27 Mayıs 2023 tarihinde Mustafa Zorer Motors isimli galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili tutuklanan Selkan Can ile Sezen Sezen’in suçsuz olduğu anlaşıldı. Polis, Selkan Can ile Sezen Sezen’i serbest bırakırken, Selkan Can, Ahmet Erişik, Seymen Çimen, Hüseyin Tulup ve Ertan Yılmaz’ı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkardı.

Duruşmada olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığı açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 27 Mayıs 2023 tarihinde, 03.00 sıralarında Gazimağusa’nın Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors isimli galerinin vitrin camı ve duvarına toplamda 2 el ateş edildiğini anımsattı. Polis, olayla ilgili incelenen kamera görüntülerinde motosikletli bir erkek şahsın belirlendiğini, konu motorun plakasından ise Selkan Can’a ulaşıldığını belirtti. Selkan Can’ın motoru olay gecesi Ahmet Erişik’e verdiğinin tespit edildiğini hatırlatan polis, cep telefonu dökümü incelemelerinde, olayın akabinde Ahmet Erişik’in Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden bir taksi ile Girne’de bulunan ve mesele kapsamında halen aranmakta olan bir arkadaşının evine gittiğini ve içerisinde olayda kullanılan tabancanın olduğu turuncu renk spor çantayı Seymen Çimen’e teslim ettiğinin belirlendiğini anlattı. Polis, Seymen Çimen’in konu ile ilgili itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini söyledi. Soruşturma kapsamında, Seymen Çimen’in konu çantayı zanlı Hüseyin Tulup’a verdiğini ve Tulup’un da çantayı aldıktan sonra Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını tespit ettiklerini hatırlatan polis, Ertan Yılmaz’ın da Ahmet Erişik’i gizlenmesi için Gönyeli’de bir eve götürdüğünü ve meselede bağlantısı olduğunu açıkladı.

Polis tabancanın arandığını, incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu ve alınacak ifadelerin olduğunu bildirdi ve ek süre talep etti. Mahkeme zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.