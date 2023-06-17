Katle teşebbüsten yargılanacak

Girne’de sigara yüzünden çıkan kavgada birbirini bıçaklayan Dayanç Soyadlı ile Mehmet Can Korkmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada önce Dayanç Soyadlı’nın Korkmaz’a saldırdığı belirtildi. Yaralanan Korkmaz’ın da Dayanç Soyadlı’dan bıçağı alarak, karşı saldırıya geçtiği açıklandı.

Olayın Soyadlı’nın Korkmaz’dan sigara istemesi, vermeyince bıçaklı saldırıya geçmesiyle gerçekleştiği iddia edildi.

Aleyhine yaralama suçu getirilen Soyadlı 10 bin nakit teminat, 200 bin TL tutarında kefaletle serbest bırakıldı.

Katle teşebbüs suçundan yargılanacak olan Korkmaz için 25 bin TL nakit teminat yatırılırken, 3 kefilin imzaladığı toplam 600 bin TL’lik kefalet senediyle serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Haziran 2023 tarihinde, saat 00.50 sırlarında, Girne’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, Dayanç Soyadlı’nın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Mehmet Can Korkmaz’ı sağ şakak ve elinden yaraladığını belirtti. Polis, yaralanan Mehmet Can Korkmaz’ın Soyadlı’nın elindeki bıçağı aldığını ve onu kalça, sağ bacak kısmından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığını açıkladı. Polis memuru, olayın ardından Dayanç Soyadlı ile Mehmet Can Korkmaz’ın Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Polis, yaralıların, Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındıklarını, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. Polis memuru, Korkmaz’ın olayda kullanılan bıçağı kendilerine teslim ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Soyadlı’nın 10 bin, Korkmaz’ın 25 bin nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Mahkeme ayrıca Soyadlı için bir kefilin 200 bin TL, Korkmaz için ise 3 kefilin 200’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına karar verdi.