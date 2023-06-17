Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü başarılı bir operasyona daha imza attı.

İskele’de ‘Derin Dalış” operasyonu gerçekleştiren narkotik ekipleri, 2 kilo uyuşturucu, mermi ve eski eser ele geçirdi. Operasyonda 28 yaşındaki O.İ. gözaltına alındı.

Zanlı dün İskele Kaza Mahkemesine çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; 15 Haziran 2023 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Derin Dalış Operasyonu kapsamında, O.İ.’nin (E-28) kullanımındaki araçta yapılan aramada, 2 kilo ağırlığında hintkeneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının Dipkarpaz’daki ikametgahında yapılan aramada ise, toplam 3 adet canlı mermi ve eski eser nitelikli 8 adet sikke, bir adet altın kolye ucu, bir adet zil, 2 adet anfora ile 2 adet kırık anfora parçası bulunarak emare olarak alındı. Zanlı dün İskele Kaza Mahkemesine çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

