Kiralık araca sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 60 gram hintkeneviriyle yakalanan Abdullah Adel Hassan hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 14 Haziran 2023 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve aynı gün operasyon düzenlediklerini açıkladı. Polis, zanlının saat 20.30 sıralarında Gazimağusa'nın Çanakkale bölgesinde, zanlının kullanımındaki kiralık araçta tespit edildiğini kaydeden polis, yapılan aramada 58 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, gözaltına alınan zanlının evinde de arama yapıldığını, 2 gram daha hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini ifade ederek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.