İki kesimde artış

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 18 bin 222 test sonucu 306 Covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 53 bin 832 test sonucunda 346 yeni vaka saptandı. Her iki kesimde can kaybı olmazken, kuzeyde dün 2 bin 624 aşılama yapıldığı açıklandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; 18 bin 222 test yapıldı, 256'sı yerel 306 pozitif vakaya rastlandı, 167 kişi taburcu edildi.

Vakaların birinin yurt dışından gelen, 49’unun daha önce tespit edilen vakaların temaslısı ve gözetim altında olan, 256’sının da yerel olduğu belirtildi.

Vakaların 107’si Lefkoşa, 57’si Girne, 78’i Gazimağusa, 1’i Güzelyurt, 11’i İskele, 2’sinin Lefke bölgesinden olduğunu kaydedildi.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısının da 14’e yükseldiği belirtildi.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı: 3.836.242

Toplam vaka sayısı: 25.256

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 23.168

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1997

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 74



Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 1909Toplam kaybedilen hasta sayısı: 93Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 2624

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 615

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 421

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6734

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 82.403

Güneyde 346 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 53 bin 832 test sonucunda 346 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı yeni rastlananlar ile pandeminin başından bu yana saptanan vaka sayısının 128 bin 770'e ulaştığını açıkladı.

Son 24 saatte yeni can kaybı meydana gelmedi ve toplam can kayıpları 588'de kaldı.

Tedavi gören hasta sayısının 81, durumu ciddi olanların sayısının 37 olduğu açıklandı.