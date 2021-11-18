Cesur adım sinyali verdi

Filiz SEYİS

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 yılı bütçesine ek olarak, yapmayı planladıkları “yeni sektör” açılımları ile ülkeye sıcak para getirerek Maliye’yi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu hedefe yönelik çalışmaların hazır olduğunu bildiren Sucuoğlu, ilgili paydaşlarla istişare ederek son şeklini verecekleri çalışmaları seçimden sonra kurulacak hükümette hayata geçireceklerini açıkladı.

Ülkede pandeminin yarattığı artçı depremlerin sürdüğünü kaydeden Başbakan Sucuoğlu, seçimden sonra iktidara gelmeleri halinde vatandaşın cebindeki 3 kuruşu 5 kuruş yapmanın kavgasını vereceklerini söyledi.

Seçimden sonra UBP’nin iktidarda olacağı öngörüsünde olan Sucuoğlu, radikal kararlar alacak, cesur, seçilme gailesi olmayan ve alışılmışın dışında adımlar atabilecek bir ekiple vakit kaybetmeden atılımlar yapacağını vurguladı.

Kapanmanın ya da yüz yüze eğitimden vazgeçilmesinin şu an için söz konusu olmadığını belirten Sucuoğlu, vatandaşı aşılanmaya ve maske ile mesafe kurallarına uymaya çağırdı.

“En önemli sorun ekonomi ve işsizlik”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, karşılarındaki en önemli sorunun ekonomi ve işsizlik olduğunu vurguladı.



Çiftçinin, hayvancının ciddi sıkıntıları olduğunu, sağlıkta özellikle ilaç temini anlamında sıkıntılar yaşandığını anlatan Sucuoğlu, sene sonunun yaklaşması ve dövizdeki artış gibi etkenlerin bütçesel sorunları artırdığını belirtti.

“Yatırımcı düşmanı değil…”

Sucuoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hep tanınmamışlığın dezavantajlarını yaşadı. Artık tanınmamışlığın avantajlarını da yaşamanın zamanıdır. Beni Avrupa Birliği yasaları çok ilgilendirmez. Ben Avrupa Birliği üyesi değilim. Dolayısıyla ben kendi yasalarımı hazırlayıp kendi ülkeme avantajlar sağlayabilirim, onun peşindeyim. Singapur ve Tayvan gibi tanınmamasına rağmen çok ciddi geliri olan ve refah içerisinde olan ülkeler var.

Yatırımcı düşmanı değil, yatırımcı dostu bir ülke olmamız gerekir. Yatırımcı dostu anlamında ülkemiz çok sorgulanıyor, bunları kırmamız gerekiyor.”

“Ülkeye sıcak para getirmeyi amaçlıyoruz”

2022 Yılı bütçesine de değinen Başbakan Sucuoğlu, “Bütçe bize sıkıntı yaratır” diyerek, 2022 yılı bütçesine ek olarak, yapmayı planladıkları yeni sektör açılımları ile ülkeye sıcak para getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hedeflerinin Maliye’yi güçlendirmek olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, bu hedefe yönelik çalışmaların hazır olduğunu, ilgili paydaşlarla istişare ederek son şeklini vereceklerini ve seçimden sonra kurulacak hükümette hayata geçireceklerini anlattı.

Ankara ziyareti yakın zamanda

15 Kasım dolayısıyla KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile tören esnasında sohbet etme fırsatı bulduklarını belirten Sucuoğlu, Fuat Oktay’ın Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabilmesi için projelerin ve protokollerin uygulanmasını arzu ettiğini belirtti. Yakın zamanda Ankara’ya gideceğini söyleyen Sucuoğlu, bu konuları orada daha detaylı bir şekilde ele alacaklarını aktardı.