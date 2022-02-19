İki suçtan mahkum oldu

Merkezi Cezaevi’ne 150 adet uyuşturucu içerikli hap soktuğu gerekçesiyle tutuklanan ve 15 aydır yargılanmayı bekleyen gardiyan Hüseyin Mehmetoğlu, aleyhine getirilen bir davadan beraat ederken, iki davadan suçlu bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada sanığın cezaevine soktuğu Suboxone isimli hapların içeriğindeki maddelerin uyuşturucu yasası kapsamına girmediği belirtildi. Mahkeme, sanığı aleyhine getirilen uyuşturucu suçundan beraat ettirirken, cezaevine yasaklı eşya sokmak ve görevini kötüye kullanmak suçlarından mahkûm etti.

Haplar uyuşturucu sayılmadı

Yargı aşamasında sanığın avukatı Burçin Teyarecioğlu, Mehmetoğlu’nun tasarrufunda bulunan Suboxone isimli hapların içeriğinde bulunan Buprenorphine ve Naloxone isimli maddelerin Uyuşturucu Maddeler Yasası kapsamında olmadığını savundu.

İddia makamı ise hapların uyuşturucu madde içerdiğini ispat etmek için, Farmakoloji ve Farmasotik Kimya dallarında uzman iki tanığı mahkemeye dinletti.

Aylarca süren duruşmaların ardından Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan heyet, kararını dün açıkladı.

Hapların içeriğindeki maddelerin KKTC’de yürürlükte bulunan ‘Uyuşturucu Maddeler Yasası’ kapsamında olmadığı kanısına varan heyet, sanığı aleyhine getirilen uyuşturucu davasından beraat ettirdi.

Heyet, sanığı cezaevine yasaklı eşya sokmak ve görevini kötüye kullanmak suçlarından ise mahkûm etti.

Dava, ceza kararı açıklanmak üzere 23 Şubat’a ertelendi.