İki taraf da kusurlu

Suna ERDEN

Girne - Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında yaya Musa Mavideniz’e çarparak ölümüne neden olan 22 yaşındaki Y.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi. Zanlıdan alınan kan örneğinde alkol ve uyuşturucuya rastlanmadığı açıklandı. Mavideniz’den alınan kan örneğinde 195 miligram, göz sıvısında ise 228 miligram alkol tespit edildiği belirtildi. Ülkede öğrenci olarak bulunan zanlının, 31 Ocak 2026’da ve kaza günü olan 17 Mart saat 16.00 sıralarında iki kez sürat suçundan rapor edilerek, para cezası kesildiği açıklandı.

Duruşmada detaylar yeniden aktarıldı

Mahkemede detayları aktaran polis; kazanın 17 Mart 2026 tarihinde saat 23.15 sıralarında Girne - Lefkoşa anayolunda meydana geldiğini belirtti.

Polis, üç şeritli yolun soldan üçüncü şeridi içerisinde, güney istikametine doğru UJ 208 plakalı salon araç ile seyreden zanlının, yolun sol kısmında bulunan Kuzey Çevre Yolu bağlantısına geldiğinde çevre yoluna giriş yapmak amacıyla şerit değiştirdiğini aktardı. Polis; zanlının sol şeride geçtiği sırada, birinci şerit içerisinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Musa Mavideniz’e çarptığını kaydetti.

Polis, çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan yayanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücünün tutuklandığını ifade eden polis, 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını, bu arada Mavideniz’in otopsinin yapıldığını, ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı boyun kırığı olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis; zanlından kan,

Mavideniz’den ise kan ve göz sıvısı örneği alındığını kaydetti.

14 yıl hapis öngörüyor

Polis, zanlının kanında alkol ve uyuşturucuya rastlanmadığını belirtti. Polis memuru; Mavideniz’den alınan kan örneğinde 195 miligram ve göz sıvısı örneğinde 228 miligram alkol tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlının cep telefonuyla tabletinin, Mavideniz’in de cep telefonunun DATA İncelemesinin sürdüğünü, 60 kamera görüntüsü incelediklerini, kazayla ilgili 20 kamera görüntüsünün emare alındığını söyledi.

Polis memuru; zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu, 14 yıl hapis öngören dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme neden olma suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini belirtti.

İki kez hız sınırını aştı

Polis, zanlının sabıkası olmadığını ancak süratten iki adet kaydı olduğunu belirtti. Polis, zanlının ilk olarak 31 Ocak 2026 tarihinde Girne’de 20 km hız limitini açma suçundan rapor edildiğini söyledi.

Polis; zanlının ikinci suçunu ise kaza tarihi olan 17 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında işlediğini, 20 km hız limitini açma suçundan para cezası kesildiğini açıkladı. Polis, aktardığı olgular ışığında zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

