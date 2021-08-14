İki tarafta eşitlik var

Kıbrıslı Rumların, 2021 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarında KKTC’de kredi kartlarıyla harcadığı para ile Kıbrıslı Türklerin aynı dönemde güneyde harcadığı paranın neredeyse eşit olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, JCC’nin verilerine göre; Kıbrıslı Türkler’in Güney Kıbrıs’ta kredi kartlarıyla bir milyon 180 bin, Kıbrıslı Rumların da kuzeyde bir milyon 210 bin Euro harcadığını bildirildi.

Haberde, Rumların kredi kartı kullanımlarının geçen yılın Nisan-Mayıs-Haziran aylarına kıyasla yüzde 16’lık artış gösterdiği kaydedildi.