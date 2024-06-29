Müzakereler başlayabilir

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le önceki gün yaptığı görüşmenin ardından Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in Brüksel’de Holguin’le görüştüğünü, görüşme biter bitmez ise Güney Kıbrıs’taki siyasi parti liderlerine, önümüzdeki hafta cuma günü Ulusal Konseyi toplayacağı mesajını verdiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Avrupa Halk Partisi’nin kongresine katılımının ardından çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine, Holguin’le çok “üretken ve belirleyici bir görüşme yaptıklarını" söyledi.

“Birçok şey söylendi ve çok belirli görüşler dile getirildi” şeklinde konuşan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’a dönüşünde Ulusal Konseyi toplayarak, siyasi liderlere bilgi vereceğini vurguladı.

Hristodulidis, atılacak adımlara ilişkin görüşlerini Rum liderlerle paylaşacağını belirterek, “Zorluklara göğüs germemiz ve ulusal hedeflere ulaşmamızın tek yolu birlikte hareket etmektir” dedi.

Holguin’le görüşmesinin “genel bir görüşme olmadığını, müzakerelerin yeniden başlaması için atılabilecek çok spesifik adımları ele aldıklarını” vurgulayan Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun unsurlarına ilişkin konuştuk, bu yüzden gelecek hafta Ulusal Konseyi toplama ihtiyacı hissettim” şeklinde devam etti.

Gazete, Holguin’in Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la Londra’da bir araya geleceğini, bu yüzden de Hristodulidis’in şu an için yaptığı açıklamalarda “kartlarını kapalı tutmayı tercih ettiği” yorumunda da bulundu.

Lacroix’nın açıklaması

Gazete, bir diğer haberinde ise, BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasını yansıttı.

Habere göre, Rum Haber Ajansı muhabirinin “Holguin’in adaya gelişinin ertelenmesi” konusundaki görüşünün sorulması üzerine, Lacroix, “Önemli olanın görüşmelerin devam etmesi olduğunu” söyledi.

Lacroix ayrıca “Zorlukların farkındayız. Kendimize güveniyoruz ve iyimserliğimizi koruyoruz. Önemli olan görüşmelerin devam ediyor olmasıdır. Sn. Holguin iki tarafın liderleriyle görüşecek. Biz de destek olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Hristodulidis ile Dimitriu Brüksel’de

Öte yandan DİSİ’nin muhalefette olması nedeniyle aralarında koordinasyon bulunmayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve DİSİ Lideri Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Avrupa Halk Partisi’nin (EPP), 5 yıllık siyasi öncelikler planına Kıbrıs sorununu almaması üzerine “hizaya gelmek zorunda kaldığı” bildirildi.

Fileleftheros “Nikos ve Annita Hizalandı… Brüksel’deki Başarısızlığın Baskısı ELK’de (EPP) Koordinasyonu Getirdi” başlıklı haberinde Brüksel’de düzenlenen EPP Başkanlar Toplantısı’nda Avrupa Parlamentosunun (AP) önümüzdeki 5 yılı için “Güçlü Avrupa için 10 maddelik Strateji”nin ele alındığını ve ortak bir belge oluşturulduğunu yazdı.

Alithia ise haberi “Annita: Başkan İle Koordineli Çaba Harcayarak Kıbrıs Sorunun ELK Öncelikleri Arasına Kattık” başlığıyla aktardı.