Zamanı geldi

Cumhurbaşkanı Tatar, Manchester’de Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosu Onur Sayın ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Manchester’de ilk olarak İngiltere’de 4 Temmuz genel seçimi nedeniyle kapalı bulunan Birleşik Krallık Parlamentosu bölge üyeleri Yasmin Qureshi ile Afzal Khan yanında eski Manchester belediye başkanı Yasmine Dar ile görüştü.

Tatar, temasları çerçevesinde Blackburn Belediye Başkanı Brian Taylor ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Manchester’de iş insanları ile de görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmelerinde, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak bölgesinde her alanda izolasyonlara rağmen gelişen bir ülke olduğunu belirterek, KKTC’ye dış yatırımların arttığına işaret etti.

Tatar, çok sayıda Kıbrıslı Türk'ün yaşadığı İngiltere’ye büyük önem verdiklerini ve sık sık ziyaret edip, İngiltere Parlamentosu üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.

Tatar, garantör ülke İngiltere’den özellikle direkt ticaret ile direkt uçuşlar konusunda açılım beklediklerini kaydetti, parlamento üyelerinden destek istedi.

İş insanlarını KKTC’ye yatırım yapmaya çağıran Tatar, KKTC’nin turizm ve eğitim başta olmak üzere her alanda gelişmeye ve altyapısını geliştirmeye devam ettiğini vurguladı.

Garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs’taki gerçekleri çok iyi bildiğini belirten Tatar, çok sayıda İngiliz’in de KKTC’de yaşam sürdüğünü, o yüzden direkt uçuşların büyük önem taşıdığını anlattı.

Tatar, bu yüzden yeni dönemde İngiltere Parlamentosu'ndan direkt uçuşlar konusunda destek beklediklerini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024, 01:32