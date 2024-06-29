Sakıncalı bulundu

Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi, 20 süt imalathanesi, 34 kasap, bir yumurta paketleme, 3 tavuk kesimhanesi, 5 bal paketleme tesisi, 2 et işleme tesisini denetledi. Denetimler sonucunda bir süt imalathanesinin faaliyeti askıya alındı, bazı hayvansal gıdalar piyasadan toplatıldı. Uygunsuzluklar tespit edilen bir et işleme tesisine gerekli uyarılar yapılarak, 15 günlük süre verildi. Veteriner Dairesi'nden yapılan açıklamada, analizler sonucunda da bir adet çiğ tavuk, bir adet kangal sucuk ve bir adet hamburgerin mikrobiyolojik olarak uygunsuz bulunarak piyasadan toplatıldığı kaydedildi. Açıklamada, hayvansal gıda ithalatlarından ve iç piyasa denetimlerden alınan 73 numunenin Veteriner Dairesi Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı’nda analiz edildiği kaydedildi.

