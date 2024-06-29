Yeni projeler gündemde

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, cezaevi doluluk oranları ve mültecilerin yargılanma süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Oğuz, ülkede suç işleyen kişilerin cezasını çekmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Eğer KKTC, suç işlenen ve cezasının verilmediği bir ülke olursa, o zaman herkes buraya gelip bir şekilde suç işleyecektir. Çünkü suçlular, ‘cezaevinde maliyetimiz çok olur, burada bizi fazla tutmazlar’ mantığıyla ilerleyecektir. Biz her zaman insan hakları çerçevesinde mağdurun da suçlunun da hakkını korumakla yükümlüyüz. Dolayısıyla mahkemelerimizin verdiği her karara saygı duyuyoruz.”

Şartlı Tahliye Kurulu’nun işleyişine ilişkin bilgiler veren Oğuz; cinayet, cinsel taciz ve istismar gibi hassasiyet gerektiren suçlarda şartlı tahliyenin mümkün olmadığını kaydederek, basit suçlarda ise tutukluların cezaevindeki davranışlarına göre Şartlı Tahliye Kurulu’nun kararıyla serbest bırakılabileceğini söyledi.

Oğuz, ülkede yasal süre dışında kalan kişilerin başka suçlara karışmamaları durumunda kısa süre içinde ülkelerine gönderildiklerini belirterek, hukuki boşluk bırakmamaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Toplam tutuklu sayısı 964...

Şu anda eski ve yeni cezaevinde toplam tutuklu sayısının 964 kişi olduğunu belirten Oğuz, eski cezaevi için başka projeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

Oğuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eski cezaeviyle ilgili başka projelerimiz var ve onunla ilgili çalışıyoruz. Yurtdışına deport edileceklerle ilgili kullandığımız ve polisin gözetiminde, aynı zamanda kontrolünde tutmuş olduğumuz bir yer de mevcut. Bir suçluya maliyet açısından baktığımızda 'maliyeti şu kadardır' diye değil 'adaleti sağladık mı ve mahkemelerin vermiş olduğu cezayı uyguladık mı?' diye sorguluyoruz. Biz buna göre davranıyoruz. Fakat muhaceret cezasında olanlar oturma izni veyahut da ülkede kalma izni bir şekilde geçirmiş olanların ülkeden mutlaka gönderilmesiyle ilgili de çalışmalarımız var.”

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024, 01:32