Kepler coşkuyla fırlatıldı

Final Üniversitesi, Acapulco Otel’de gerçekleştirdiği törenle 2024 mezunlarını uğurladı. Mezun olan öğrenciler keplerini coşkuyla fırlattı.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Törende Tatar, UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Mütevelli Heyet Başkan Yrd. İbrahim Taşel, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Final Üniversitesi’nin kısa bir süre önce kurulmasına rağmen yaptığı yatırımlarla büyük başarılar gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin 170 öğretim görevlisine ve dünyanın birçok ülkesinden öğrenciye ev sahipliği yaptığını anlatarak, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Öğrencilere hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Hayat boyu eğitim, kendini yenilemek, bilgiye ulaşmak ve başarıyı kovalamak, hepinizin hedefi olmalıdır” dedi.

Öğrencilerin mezun olduğunda önlerinde uzun yıllar olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin ülkesine, ailesine ve insanlığa katkı koyacaklarını vurguladı.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra iletişimlerinin devam etmesi ve üniversite ile bilgi alışverişini sürdürmesi tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, hayatın, üretene, yaratana, başarana, ülkesini ve insanları sevenlere güzel olduğunu vurguladı.

Taşel: Üst düzey bir eğitim veriliyor

Bu yıl 488 öğrencinin mezun olduğu Final Üniversitesi'nde, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve Türkiye Final Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel ise Final okullarının Türkiye'de bugüne kadar 5 milyonun üzerinde mezun verdiğine vurgu yaptı.

Taşel, Final Üniversitesi de üst düzey bir eğitim vermeye çalıştıklarını, hatta Türkiye’den gelip mezun olan birçok öğrenciye Final okullarında iş olanağı sağladıklarını söyledi. Final Üniversitesinin uluslararası alanda da tanınırlık ve itibarını sürekli yükseldiğini ifade eden Taşel, Amerika, İngiltere ve diğer ülkelerde ortak program yürütülen üniversitelere sürekli yenilerini beklediklerini ifade etti.

Yaratan: İlk beş içerisindeyiz

Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ise öğretime başlamasının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen gerek teknik altyapı olarak gerekse eğitim mantalitesi olarak üniversitenin bugün ülkede ilk beş içerisinde yer aldığının altını çizdi.

Yaratan, "Final Üniversitesi doğru işlerle kısa zamanda ülkenin en prestijli okulları arasında yer almıştır" dedi.

