İkisi de cezaevinde

Türkiye’den temin ettikleri uyuşturucuyu Girne Turizm Limanı üzerinden ülkeye ithal ettikten sonra Ercan’dan çıkarmaya çalışırken yakalanan F.A.(E-20) ile İ.Ö.(E-29 yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların gemici oldukları, ülkeye turist olarak giriş yaptıkları belirtildi. Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 7 Ekim 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yurt dışına çıkış yapmak üzere terminalde bulunan zanlılardan F.A.’nın sırt çantasında uyuşturucu maddeye rastlandığını belirtti.



Polis, zanlının çantasında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olan üç adet sarma sigara ile içerisinde kalıntı bulunan bir öğütücünün tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, aynı operasyon kapsamında İ.Ö.’nün valizinde yapılan aramada ise yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlıların uyuşturucuyu Türkiye’den 50 gram olarak temin ettiklerini ve Girne Limanı üzerinden ülkeye getirdiklerini itiraf ettiklerini aktardı. Zanlıların bu maddeyi daha sonra birlikte tükettiklerini belirten polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini kaydetti. Polis, F.A.’nın gemi kaptanı, İ.Ö.’nün ise gemi tamircisi olduğunu, zanlıların tamir için ülkeye turist olarak giriş yaptıklarını, KKTC’de kalıcı bağları olmadıklarını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.