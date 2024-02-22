İkisi de kaçak

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karşıyaka köyünde inşaat aşamasında olan iki ayrı eve giren Yunus Reşit Ağaoğlu ve Emrah Kızıltaş filmleri aratmayan bir soyguna imza attı. Yapım aşamasındaki binaların işçi yatı evlerine giren zanlılar önce inşaat ustası C.G.’ye dehşeti yaşattı. Zanlılar, C.G.’yi darp ettikten sonra, bıçakla korkutup, ellerini bağladı, para ve cep telefonlarını çaldı.

Zanlılar daha sonra C.G.’yi yanlarına alarak, hemen yan taraftaki Bangladeşli iki işçinin kaldığı eve girdi. Zanlılar, C.G.’nin ellerini çözdü, iki işçiyi bağlamasını istedi. C.G. odadaki çarşaf parçalarıyla iki işçinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra, zanlılar hepsini banyoya kilitledi. İşçilerin para, telefon, kıyafet ve pasaportlarını çalan zanlılar, daha sonra C.G.’yi yanlarına aldı, işçileri banyoda kilitli bir vaziyette bıraktı.

C.G.’nin kaldığı eve dönen zanlılar dönüşümlü uyudu, dinlendikten sonra olay yerinden kaçtı.

İki evden toplamda 400 Dolar, 20 Sterlin ve 10 bin 300 TL, kıyafet, telefon çalan Yunus Reşit Ağaoğlu ve Emrah Kızıltaş dün ikinci kez mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede kaçak yaşadıkları ortaya çıkan zanlılar hakkında 7’şer gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Ellerini ayaklarını bağladılar

Polis, zanlıların 17 Şubat 2024 tarihinde 00.00 05.30 saatleri arasında Karşıyaka'da Üç Oluk Sokak üzerinde bulunan inşaatları henüz tamamlanmamış ikametgahlardan birinde kalan C.G.’nin (E-56) evine yatak odası balkonunun kapısından girdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların C.G.’yi bıçakla korkuttuğunu, ciddi şekilde darp ettikten sonra kemer ile ellerini bağlayıp bir adet Samsung A50 marka ve Red Mi 12 C marka cep telefonunu, giymekte olduğu eşofmanın cebine muhafaza ettiği 4 bin 900 TL ile yatak odasında bulunan 400 Dolar nakit para ile 2 çift çorap ve iki atleti çaldıklarını, ayrıca bir adet cep telefonunu yere atıp kırdıklarını açıkladı.

Kıyafet de çaldılar

Polis, zanlıların daha sonra C.G.’yi elleri bağlı şekilde yanlarına alıp, yan taraftaki yine inşaatı henüz tamamlanmamış yerde kalan Bangladeşli G.H. ile M.A.R.’nın kalmakta olduğu ikametgaha oturma odasının kapalı ve kilitsiz durumdaki kapısından girdiklerini açıkladı. Polis, zanlıların iki şahsı bıçakla korkutup, ciddi bir şekilde darp ettikten sonra onların ellerini ve ayaklarını yanlarında götürdükleri C.G.’ye çarşaf beziyle bağlattıklarını belirtti.

Polis, zanlıların ev sakinlerini banyoya kilitlediğini, daha sonra ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan G.H.’ye ait 3 bin TL, 2 adet pantolon, 3 adet tişört ve 2 adet tarihi dolmuş ve bir adet yeni Bangladeş pasaportu ile M.A.R.’ya ait 2 bin 900 TL ve 20 Sterlin nakit para ile bir adet Samsung A10 marka cep telefonu, Bangladeş sürüş ehliyeti ,kimlik kartını, sırt çantasını, 4 adet pantolon ve 3 adet tişörtünü çaldıklarını açıkladı. Polis, zanlıların Bangladeşli şahısları elleri ve ayakları bağlı şekilde banyoda kilitli bırakarak tekrar C.G.’yi yanlarına alıp kaldığı ikametgaha gittiklerini belirtti.

Polis, zanlıların 05.30'a kadar C.G.’yi bıçakla korkutup dönüşümlü uyuduktan sonra oradan kaçtıklarını açıkladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek, tutuklandıklarını açıkladı.

İkamet izinleri yok

Polis, darp edilen ve soyulan 3 şahsın Girne Akçiçek Hastanesi'ne götürülerek genel vücut muayenelerinin yapıldığını ve ciddi şekilde darp edildiklerine dair doktor raporları temin edildiğini söyledi.

Polis, 3 şahsın ifade vermek için bekledikleri esnada tutuklanarak karakola getirilen zanlıları görüp evlerine giren şahısların onlar oldukları hususunda ifade verdiklerini belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada Yunus Reşit Ağaoğlu’nun 11 Şubat 2024 tarihinden, Emrah Kızıltaş’ın ise 1 Ekim.2022 tarihinden beri KKTC'de ikamet izinsiz olduklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, M.A.R.’ya ait biri tarihi geçiş diğeri de yeni olmak üzere 2 adet Bangladeş Pasaportu, bir adet Bangladeş kimliği ve ehliyeti C.G’ye ait 100 dolar parayı tüm aramalara ve soruşturmalara rağmen bulunmadığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.