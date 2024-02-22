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Eski Bakan ve ÇSGB Bakanlık Müdürü tutuklandı

Kemal Dürüst ve Meray Dürüst çifti sahte diploma suçlamasıyla tutuklandı!

Eski Bakan ve ÇSGB Bakanlık Müdürü tutuklandı
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Kemal Dürüst ve Meray Dürüst çifti sahte diploma suçlamasıyla tutuklandı!
Eski bakanlardan, KSTU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ile eşi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst sahte diploma iddiasıyla tutuklandı.

Sahte diploma soruşturması devam ediyor.

Eski bakanlardan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ile eşi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst sahte diploma iddiasıyla tutuklandı.

Dürüst çiftinin yarın Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

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YORUMLAR
Turkish Power
Turkish Power - 1 saat Önce

Adakent KTSU VS

Yurtsever.
Yurtsever. - 1 saat Önce

Su testisi su yolunda k……r.

Komik
Komik - 7 dakika Önce

Ne güzel resim çektiler sahtakarlar utanma diye birsey yok icerde guzel vakit gecer ama bunlar torpilli bas parayi yatma zaten sizin para degil ayip be

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