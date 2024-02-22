Eski Bakan ve ÇSGB Bakanlık Müdürü tutuklandı

Kemal Dürüst ve Meray Dürüst çifti sahte diploma suçlamasıyla tutuklandı!

Eski bakanlardan, KSTU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ile eşi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst sahte diploma iddiasıyla tutuklandı.



Sahte diploma soruşturması devam ediyor.

Eski bakanlardan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ile eşi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst sahte diploma iddiasıyla tutuklandı.

Dürüst çiftinin yarın Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.